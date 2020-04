Statt Shopping-Kunden bummelten Rehe in Parndorf .

Wegen der Coronakrise ist derzeit der sonst pulsierende Kundenstrom auch in der Shoppingmetropole im burgenländischen Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) vorübergehend abgeebbt. Statt einkaufsfreudiger Touristen haben nun anscheinend Hirsche und Rehe die Gunst der Stunde genutzt und einen Bummel vorbei an den Geschäften genommen - nicht ohne einen Blick in die eine oder andere Auslage zu werfen.