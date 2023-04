Illmitz: Opitz macht Wein für Krönung

Mittlerweile ist Willi Opitz bekannt dafür, zu großen Weltgeschehnissen die passende Weinbegleitung zur Verfügung zu stellen. So auch nicht anders bei der bevorstehenden Krönung von König Charles III. Hier ist sogar eine zusätzliche verbindende Komponente im Spiel. Willi Opitz betreut nämlich international eine Vielzahl an Weingütern, etwa in Transsilvanien, Armenien, Georgien, Italien und eben auch allen voran Großbritannien. Die Trauben für den „Coronation Cuvée“ stammen eben aus diesem betreuten Weingut auf königlichem Boden auf den Scilly-Inseln/Cornwall.

Vor zwölf Jahren war Opitz maßgeblich als Berater bei der Auspflanzung des Weingartens beteiligt. Im Rahmen der Eröffnung war damals auch die Präsidentin der englischen Winzer (British Winegrowers Association) und damals Duchess of Cornwall, Camilla am neu entstandenen Weingut für eine Verkostung zu Besuch. Die heutige Queen Consort sei begeistert gewesen und schon flatterte schon bald eine persönliche Einladung in den Buckingham Palace ins Hause Opitz. Dort lernten Willi und seine Frau Maria den König Charles III auf ganz persönliche Art kennen. „King Charles III ist ein sehr interessierter Agronom und es hat ihn sehr gefreut, dass jemand aus Österreich auf seinem Grund und Boden Wein macht – dort, wo es noch nie jemand zuvor versucht hatte – und dabei köstliche Weine entstehen.

Willi Opitz mit der damaligen Duchess of Cornwall und heutigen Queen Consort, Camilla. Foto: Willi Opitz

Am 6. Mai veranstaltet die Österreich-Britische Gesellschaft eine Feier für ihre Mitglieder, inklusive Livestream zur Krönungs-Zeremonie, wo Willi Opitz seinen besonderen Coronation Cuvée vorstellen wird. Darüber hinaus wird mit dem „Coronation Cuvée“ während der Krönung von der Österreich-Britischen Gesellschaft auf das Wohl des neuen Königs angestoßen, nachdem der österreichische Botschafter dem König eine Magnum-Flasche von Opitz Coronation Cuvée höchstpersönlich überreicht hat.

