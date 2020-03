FPÖ Burgenland warnt vor "Coronafalle" in Nickelsdorf .

Angesichts des Dutzende Kilometer langen Staus vor der ungarischen Grenze bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat die FPÖ Burgenland die Bundesregierung am Mittwoch zum sofortigen Handeln aufgerufen. "Die österreichische Bundesregierung verleitet Reisende, in die burgenländische Coronafalle zu tappen", stellte Landtagsabgeordneter Alexander Petschnig in einer Aussendung fest.