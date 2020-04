Wochenende am Neusiedler See laut Polizei ruhig .

Friedlich und ohne gröbere Beanstandungen ist laut Polizei das Wochenende am Neusiedler See verlaufen. Lediglich die Besatzungen von zwei Elektro- und zwei Segelbooten sowie ein Stand-Up-Paddler, die sich bereits am Wasser befanden, mussten wieder an Land gehen, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf APA-Anfrage.