„Ich hatte einen riesengroßen Schutzengel“ .

Eine a-typische und daher lange unerkannte Covid19-Infektion endete für einen Großbetriebsprüfer der Finanz für die Ostregion mit einer Lungenembolie: Das Virus hatte Gefäße im Wadenbereich geschädigt und eine Thrombose ausgelöst. Eine Gefahr, die derzeit zwar in Facharztkreisen, aber in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt sei, wie dem Niederösterreicher mit Zweitwohnsitz in Illmitz gesagt wurde - mit seiner Geschichte will er nun sensibilisieren.