Investitionen in die Radwege für Alltag und Tourismus

Im Bezirk Neusiedl werden in die Radwege eine Million Euro, davon 400.000 Euro für vier touristische Radwege investiert. Davon profitiert auch der Radweg Andau-Euro-Velo 13, der sich über 7,15 Kilometer hinweg von Andau über die Fluchtstraße in Richtung Ungarn bis hin zur Brücke von Andau erstreckt. Nach einigen Vorbereitungsarbeiten wurde nun wieder von Montag bis Mittwoch asphaltiert. Die Arbeiten an der zweiten Etappe dieses Radwegs sind nun in vollem Gange, laut Plan sollen die Arbeiten am Andau-Euro-Velo 13 Radweg noch im Oktober abgeschlossen werden. Wie schon in der ersten Etappe werden auch diesmal wieder rund 3,5 km des Radwegs asphaltiert.

In weiterer Folge soll auch noch eine Gedächtnisplattform bei der Brücke von Andau errichtet werden, für die aktuell eine Umwidmung in Prüfung ist. Die Brücke selbst wurde erst im November 2022 von ungarischer Seite aus durch staatliche Subventionen neu errichtet. Dies stellte die bislang nun dritte Neuerrichtung der Brücke von Andau in ihrer ereignisreichen Geschichte dar.