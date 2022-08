Vorfreude auf den ersten Schultag

Vollbild FB Aus der ehemaligen k.u.k. Erbsenfabrik enstand in Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) die erste Volksschule der Gemeinde Bruckneudorf. Lehrerzimmer. Die Pädagoginnen und Pädagogen sollen in der neuen Volksschule angenehme Arbeitsbedingungen vorfinden. Blick in den Gang. Das denkmalgeschützte Gebäude wirkt luftig und modern. Bürgermeister Dreiszker präsentiert beim BVZ-Lokalaugenschein auch eines der zwölf Klassenzimmer. Im ersten Stock. Ein helles Schulgebäude soll das Lernen erleichtern. 1 /5 Foto: Philip Schnennet Foto: Philip Schnennet Foto: Philip Schnennet Foto: Philip Schnennet Foto: Philip Schnennet Anzeige BRUCKNEUDORF Ein Blick in die neue Volksschule .

Es ist ein lang gehegter Wunsch der Brucknedorferinnen und der Bruckneudorfer, der dieses Jahr endlich in Erfüllung geht: eine eigene Volksschule in der Gemeinde.

Bis dato besuchten die Bruckneudorfer Kinder die Volksschule der Nachbarstadt Bruck/Leitha in Niederösterreich. Für Bürgermeister Dreiszker (SPÖ) und viele Bruckneudorfer Bürgerinnen und Bürger war es ein jahrelanges Anliegen, dass die Bruckneudorfer Volksschulkinder direkt in Bruckneudorf unterrichtet werden können. Unter anderem auch deshalb, weil der Unterricht im Burgenland auch auf das Burgenland ausgerichtet ist und Kinder so mehr über ihr eigenes Bundesland lernen können. Natürlich ist eine Volksschule im Ort aus vielen weiteren Gründen von hoher Bedeutung, vor allem für eine Gemeinde, die stetig wächst, wie es bei Bruckneudorf der Fall ist.

Das historische Fabriksgebäude der ehemaligen Erbsenfabrik („Erbse“) ist denkmalgeschützt und bietet den künftigen Bruckneudorfer Volksschülerinnen und Volksschülern eine außergewöhnliche Kulisse für eine Bildungsstätte. Bei der Grundsanierung und den gesamten Umbauarbeiten wurde das Bundesdenkmalamt miteinbezogen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die künftige Volksschule bietet Raum für zwölf Schulklassen, einen Turnsaal, Lehrer- und Nebenzimmer und Platz für eine ausgegliederte Einheit der Musikschule Neusiedl am See.

Direkt im Gebäude, aber räumlich getrennt, wird eine Gastwirtschaft eingerichtet, auch Ausstellungsräume werden Platz in der ehemaligen „Erbse“ finden.

Tag der offenen Tür am 27. August

Am 27. August steht die feierliche Eröffnung der Volksschule am Terminkalender. Gleichzeitig wird auch das neue verkehrsbefreite Dorfzentrum vor dem historischen Schulgebäude in den Räumen der ehemaligen k.u.k Erbsenfabrik eröffnet. Zu diesem Eröffnungsfest sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Festakt der Gemeinde und des Bauträgers, der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), beginnt um 10 Uhr. Angekündigt hat sich unter anderem auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die Feierlichkeiten sind mit einem Tag der offenen Tür in der neuen Volksschule verbunden („Offene Tür“ zwischen 12 Uhr und 16 Uhr). Am Abend ist ein Zeltfest geplant, inklusive Musik, Speis und Trank.

Rund um das neue Bruckneudorfer Ortszentrum wird auch in den kommenden Jahren fleißig weitergebaut.

200 Wohneinheiten, Skybar und Kirche

So sollen Mehrparteienwohnhäuser und Reihenhäuser entstehen, insgesamt sind am Ort etwa 200 (!) Wohneinheiten geplant, darunter auch Wohnungen für betreubares Wohnen. Eine Tiefgarage wird dafür sorgen, dass das Ortszentrum verkehrsbefreit bleibt. Die beiden ehemaligen Silotürme sollen großzügig begrünt werden und in einem der Türme soll eine „Skybar“ zum Besuch einladen. Und schließlich soll Bruckneudorf seine erste eigene (katholische) Kirche erhalten, die ebenfalls am Gelände errichtet werden soll.

Während der Bauarbeiten mussten vier Eschen gefällt werden, gleichzeitig werden etwa 60 neue Bäume gesetzt. Offenporige Böden dominieren das neue Ortszentrum, das sichert die verbesserte Versickerung bei Regenfällen.

Bürgermeister Gerhard Dreiszker ist sehr stolz auf das Riesenprojekt und darauf, dass der Bruckneudorfer Gemeinderat fast alle Beschlüsse rund um das große Vorhaben einstimmig beschlossen hat.