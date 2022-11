Die Stadt mit weitem Horizont

Frauenkirchen zeichnet sich ganz besonders durch ein umfassendes Gesundheitsangebot aus. Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte in diversen medizinischen Fachgebieten befinden sich im Ort. Zusätzlich bietet die Stadtgemeinde auch noch viele weitere gesundheitstechnische Leistungen im Pflege- oder Sozialbereich an.

Allein das Angebot an praktischen Ärzten kann sich sehen lassen: Mit Dr. Astrid Karimian-Namjesky in der FUZO und Dr. Karina Timler in der Franziskanerstraße gibt es gleich zwei Kassenärztinnen. Ergänzt werden diese noch durch den Wahlarzt Dr. David Meszner in der Hauptstraße, direkt neben der modernen Seewinkel Apotheke.

Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Angebot an Fachärzten. Dazu gehören ein Augenarzt, ein Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, zwei Internisten, ein Gynäkologe, ein Hals-, Nasen-, Ohrenarzt, ein Orthopäde, eine Kinderärztin sowie zwei Urologen.

Auch das Ärztezentrum der Barmherzigen Brüder mit der Unfallambulanz nimmt eine wichtige medizinische Schlüsselposition in der Region ein. Hinzu kommt auch das moderne Dialysezentrum, welches Dank Dreischichtmodell seiner Auslastung problemlos nachkommen kann.

Neben der ärztlichen Versorgung bietet Frauenkirchen aber auch weitere Dienstleitungen des Gesundheitswesen an: Physiotherapie, Massagepraxen, Psychosoziale Dienste und Logopädie.

Das SeneCura Sozialzentrum Frauenkirchen bietet außerdem professionelle Pflege- und Betreuungsdienste für alle Mitmenschen. Somit können soziale Kontakte im Sinne der Inklusion aufrechterhalten werden und die meist ältere Bevölkerung kann weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung leben. Schon bald ist auch betreutes und betreubares Wohnen in einem Pflegehaus möglich. Dieses bietet eine gute Alternative zur Betreuung pflegebedürftiger Menschen. Die diesbezüglichen Bauprojekte in Frauenkirchen befinden sich aktuell in der finalen Phase.