Gansln als Hingucker

Aufgrund der bekannten Einschränkungen im Zuge der Corona-Situation wird auch 2021 der stimmungsvolle „Frauenkirchner Advent“ im Pfarrhof nicht stattfinden. Ebenfalls absagen musste die St. Martins Therme ihren geplanten Benefiz-Adventabend „FAIRzaubert“.

Einige Events sollen aber trotzdem für weihnachtliche Stimmung im Ort sorgen. Seit 16. November lädt die Kreativgruppe des SeneCura Sozialzentrums zum Adventverkauf auf die Terrasse der Wohngemeinschaft (Mühlteich 6).

Dort werden bis 21. Dezember jeweils am Dienstag und Donnerstag (9 bis 11 Uhr und 13 bis 14:30 Uhr) Werkstücke der Kreativgruppe, Dekorations-und Geschenkartikel verkauft. Bis 30. November werden sogar persönliche Bestellungen aufgenommen.

Geplant ist auch der Frauenkirchner Klostermarkt. Pater Thomas Lackner versucht alles, um der Vorweihnachtszeit eine gebührende Atmosphäre bieten zu können. Der Klostermarkt eröffnet voraussichtlich ab 25. November und dauert bis 31. Dezember.

Eine „Corona-Ampel“ soll den Besuchern die maximale Anzahl von gleichzeitig 24 Besuchern signalisieren. Geöffnet ist der Klostermarkt täglich von 9 bis 18 Uhr (Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr). Der Reinerlös des Marktes kommt der Restaurierung der Frauenkirchner Basilika zugute.

Mit der „Adventzeit am Alpakahof“ will Familie Pinetz (Im Seewinkel 2) an fünf Tagen im Advent zu Punsch und Glühwein im Freien laden. Geplant sind Termine am 28. November und am am 4., 5., 18. und 19. Dezember immer von 15 bis 19 Uhr. Am 5. Dezember kommt der Nikolaus.