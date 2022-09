Schloss Kittsee wird zu Gemeindezentrum

Der starke und fortwährende Zuzug nach Kittsee hat bewirkt, dass immer wieder Ausbauarbeiten am örtlichen Schulzentrum stattfinden. Im Jahre 2019 wurde beispielsweise ein zusätzlicher Turnsaal errichtet. Dieser wurde direkt an die bereits bestehende Turnhalle angebaut. „Auch gesetzlich war bei der inzwischen erreichten Schülergesamtzahl ein zweiter Bewegungsraum vorgeschrieben“, erklärt Bürgermeister Johannes Hornek.

Mehr Platz beim Lernen und Essen

2023 steht bereits die nächste Erweiterung an: Im Großen und Ganzen werden fünf Klassenräume, Garderoben, ein Aufzug und ein Speisesaal zugebaut. „Die Räumlichkeiten sind nicht explizit nur für die Volksschule oder nur für die Mittelschule, sie sind für alle gleichermaßen da. Jeder, der mehr Platz benötigt, bekommt ihn dann auch. Was auch noch notwendig war, ist die Verdoppelung der Garderoben. Das bringt auch wieder mehr Struktur in den Schulalltag“, begründet Bürgermeister Hornek die Notwendigkeit der baulichen Erweiterung.

Das bestehende Schulgebäude wird um insgesamt 800 Quadratmeter vergrößert, „davon werden aber nur 100 in der Grundfläche angebaut - die restlichen in der Höhe“.

Informationen