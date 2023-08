Gemeindearbeiter packen mit an

Martin Kugler, Christian Mikula und Michael Böck lassen das alte Gemäuer neu erstrahlen. Foto: Daniel Gottfried

Das traditionelle, alte Gebäude im Hof der Gemeinde beherbergt ein Museum mit der burgenlandkroatischen Geschichte der Gemeinde und ist immer wieder Schauplatz diverser Kulturveranstaltungen.

Um dieses, an das alte und mittlerweile neue Gemeindeamt angrenzende Gebäude, in Schuss zu halten, packen drei Gemeindearbeiter aktuell ordentlich an. Martin Kugler, Christian Mikula und Michael Böck verspachteln und malen, damit das historische Gemäuer neben dem Neubau ebenfalls in Weiß strahlen kann.

