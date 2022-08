Zweiter Kindergarten wurde eröffnet

Die Gemeinde Nickelsdorf investierte kürzlich insgesamt 19.000 Euro in eine Urnenwand aus Granit. Die Golser Firma Tomaku errichtete am örtlichen Friedhofsgelände insgesamt 14 Urnengräber. „In Nickelsdorf ist es ab sofort möglich, sich in der neuen Urnenwand bestatten zu lassen. Es gibt zwölf große und zwei kleine Urnengräber. In den großen haben vier und in den kleinen zwei Urnen Platz“, erklärt Bürgermeister Gerhard Zapfl.