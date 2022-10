Neue Fenster und Türen für den Kindergarten

Das Kriegerdenkmal am Hauptplatz wurde vom Schmutz der vergangenen Jahre befreit und saniert. Foto: Philip Schennet

Mitten im Ort, im Park entlang der Unteren Hauptstraße, wurde am 14. September das Mahnmal für die Pamaer Opfer des Nationalsozialismus enthüllt. Unter den Gästen befanden sich auch Landtagspräsidentin Verena Dunst und Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, die von Bürgermeister Manfred Bugnyar und Gemeindevorstand Dennis Steinwandtner begrüßt wurden. Musikalisch begleitet wurde die Enthüllung von der Tamburica Bijelo Selo, Mystica Pama. Auch der Bruder von Bürgermeister Bugnyar, Priester Markus Bugnyar, besuchte die Veranstaltung. Markus Bugnyar ist seit vielen Jahren als Priester in Israel tätig und konnte vor einigen Jahren jüdische Überlebende aus Pama in Israel besuchen und mehr über die Vorkriegszeit in Pama erfahren.

18 jüdische Gemeindebürger

Laut Volkszählung 1934 lebten 18 Personen jüdischen Glaubens in Pama. Alle 18 wurden enteignet und vertrieben oder ermordet. Das Projekt wurde im Zuge der Feierlichkeiten „100 Jahre Burgenland“ umgesetzt. Gemeindevorstand Dennis Steinwandtner hat in mühevoller Arbeit die Begleitschrift „Erinnern – Gedenken – Mahnen. Die Opfer des Nationalsozialismus von Pama“ niedergeschrieben. Diese umfasst etwa 70 Seiten, beschreibt die Einzelschicksale der Pamaer Juden und ist am Gemeindeamt Pama erhältlich.

Kriegerdenkmal saniert

Im Zuge der Errichtung des Mahnmals wurde im Sommer auch das Kriegerdenkmal von Pama umfassend saniert. Die Gemeinde bedankt sich bei der Golser Firma Tomaku für die besonders engagierte Arbeit an beiden Denkmälern.