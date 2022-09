Gemeindezentrum feierlich eröffnet

Pamhagen kam nach dem Ersten Weltkrieg als letzte Gemeinde zum Burgenland. Diesem Umstand ist es geschuldet, dass die Gemeinde erst heuer 100 Jahre Zugehörigkeit zum Burgenland feiert. Der Historiker Herbert Brettl hält am kommenden Montag um 19 Uhr im Wirtshaus zum Türkentürm einen Vortrag zum Thema. Es folgt ein Text aus seinem Blog http://brettl.at :

Am 2. September 1919 erhielt die deutschösterreichische Delegation den dritten und endgültigen Text des Friedensvertrages in St. Germain/Paris von den Alliierten ausgehändigt. Dabei wurde Österreich das westungarische Gebiet, einschließlich der Stadt Ödenburg, zugesprochen. Ungarn versuchte in weiterer Folge eine Revision der neuen „Burgenland-Grenze“ nach Westen zu erreichen, unter anderem mit dem Ziel, dass Pamhagen bei Ungarn verbleiben sollte. Pamhagen war nach der Volkszählung 1910 eine deutschsprachige Gemeinde. Von den 2.057 Einwohnern bekannten sich 1.507 Personen zur deutschen und 548 Personen zur ungarischen Sprache, wobei diese vorwiegend den Meierhof Mexikó-Puszta (204 Bewohner) bewohnten. Ungarn verlangte, die esterházyschen Besitzungen samt dem Ort Pamhagen ungeteilt bei Ungarn zu belassen.

Der Türkenturm von Pamhagen in einer Ansicht von vor 100 Jahren. Foto: NOEN

Auch Reste der ungarischen Freischärler mischten dabei mit, indem diese sich auf dem esterházyschen Gutshof Mexikó-Puszta, der sich in der sogenannten neutralen Zone befand, sammelten. In der Nacht vom 24. zum 25. März 1922 kam es bei Apetlon zu einem Feuergefecht zwischen Freischärlern und österreichischen Gendameriebeamten, wobei Letztere einen Toten zu beklagen hatten. Die endgültige Grenzziehung zwischen Ungarn und Österreich sollte durch eine internationale Grenzregelungskommission erfolgen, die 1922 die umstrittenen Gebiete besuchte. So kam die Kommission am 2. März 1922 nach Pamhagen, die Bevölkerung bekannte sich per Akklamation zu Österreich.

Nachdem Ungarn jedoch vehement auf dem Besitz Pamhagens bestand, konnte keine Einigung erzielt werden und so sollte die Entscheidung schlussendlich vom Völkerbundrat, der höheren Instanz, getroffen werden. Die Gemeinde Pamhagen sandte unter anderen im August 1922 eine Bittschrift an den Völkerbund mit dem Appell, dass die Gemeinde ein Teil Österreichs sein sollte. Schließlich wurde am 19. September 1922 bei der Tagung des Völkerbundes in Genf Pamhagen endgültig Österreich zugesprochen, wobei das Grundprinzip der Kommission, Bauernbesitz zu Österreich und Großgrundbesitz zu Ungarn, zur Anwendung kam. Im November 1922 wurde die Grenze östlich und südlich des Dorfes entlang des Einserkanals so gezogen, dass der Kanal selbst bei Ungarn verblieb und westlich das Esterházysche Gut „Mexiko“ an Ungarn gegeben. Der charakteristische „Spitz“ bei Pamhagen war geschaffen.