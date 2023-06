Neubau von Bauhof und Kläranlage

Die Gemeinde bekommt einen neuen Bauhof. Mit dem Spatenstich wurde am 20. März der Startschuss für den Bau des neuen Gemeindegebäudes gegeben.

Nach Ausschreibung nach dem Bundesvergabegesetz wurden die Arbeiten an den Billigstbieter, die Firma Sattler, vergeben. Läuft alles nach Plan, soll der neue Bauhof mit seiner Halle bis Ende des Jahres vollständig in Betrieb genommen werden, samt Büro, Umkleide- und Sanitärräumen und zwei Werkstätten. Der neue Bauhof entsteht vor der Klärschlammtrocknungsanlage.

Auch am Grundstück des alten Bauhofes soll etwas Neues entstehen. Hier ist ein wahrliches Großprojekt in Planung: eine neue Kläranlage für die Gemeinde Podersdorf am See. Ein Bau folgt

dem anderen Während am neuen Bauhof bereits gearbeitet wird, laufen für die neue Kläranlage noch die Planungsarbeiten. Bürgermeisterin Michaela Wohlfart (ÖVP) geht aber von einem Baubeginn im Herbst aus. Dann sollen die ersten Vorarbeiten erledigt werden. Die Fertigstellung ist für 2025 anvisiert.

Die Kläranlage in der Gemeinde ist in die Jahre gekommen und eine komplette Neuerrichtung notwendig. Teile der alten Anlage sind bereits fünf Jahrzehnte in Betrieb. Bis eine neue Kläranlage die Arbeit aufnehmen kann, wird das alte Werk weiter laufen. Danach soll es Stück für Stück abgebaut werden. Lediglich das Labor sowie ein Klärbecken werden weiter betrieben. Nach einer neuen Kostenschätzung rechnet die Gemeinde Podersdorf mit einer notwendigen Investition in der Höhe von etwa 13,8 Millionen Euro für das Gesamtprojekt.

Fördermöglichkeiten des Bundes von 35 Prozent beziehungsweise des Landes von 10 Prozent will die Gemeinde ausschöpfen. Der Rest soll laut Bürgermeisterin über ein Darlehen auf 40 Jahre finanziert werden.

Neben der Neuerrichtung der Kläranlage steht auch noch die Sanierung der Pumpwerke an.

Entgeltliche Einschaltung

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.