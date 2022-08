„Herzalbank“ mit Liebe handgefertigt

Photovoltaik auf Kläranlage

Die Bereiche Nachhaltigkeit und Autarkie werden in der Gemeinde Potzneusiedl großgeschrieben. Aus diesem Grund wird auf der ehemaligen Kläranlage bald ein Photovoltaik-System installiert.

„So können wir den Stromverbrauch in unserer Gemeinde spürbar reduzieren“, ergänzt Bürgermeister Franz Werdenich.

Potzneusiedl setzt auf E-Mobilität

Seit Kurzem wird der Großteil der anfallenden Arbeiten in Potzneusiedl mit den beiden neu angeschafften Elektrofahrzeugen verrichtet: gießen, transportieren et cetera. Der rote wendige Pritschenwagen ist das Lieblingsgefährt von Gemeindearbeiterin Silvia Szechenyi: „Wenn ich an warmen Tagen gießen fahre, komme ich mir vor wie im Süden. Da macht die Arbeit gleich doppelt Spaß.“

Die Gemeinde Potzneusiedl gehe so mit gutem Beispiel voran: „Ein E-Moped vervollständigt unseren klimafreundlichen Gemeinde-Fuhrpark“, freut sich Bürgermeister Franz Werdenich.

Die Kurzstrecken innerhalb der Gemeinde können so klimafreundlich zurückgelegt werden.