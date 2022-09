Sicher im Verkehr

Werbung

Die Gemeinde ist seit Jahren bestrebt, die Verkehrssicherheit im Ort zu erhöhen. Seit dem Frühjahr sorgt ein gut funktionierender Schülerlotsendienst an allen Schultagen zwischen 7.15 und 7.50 Uhr für ein sicheres Überqueren des Fußgängerüberganges im Bereich B50/Bruckerstraße/Franz-Liszt Straße. Dieser wird von engagierten Windenern versehen. Außerdem soll ein durchgehender Gehsteig in der Franz-Liszt Straße in Richtung Volksschule/Kindergarten errichtet werden. Ausgehend von dem geplanten großen Kreisverkehr an der Kreuzung B50/L311 zwischen Breitenbrunn und Winden am See werden bis zum Ortsbeginn von Winden am See Straßenbeleuchtungen errichtet, um so allen Verkehrsteilnehmern eine zusätzliche Sicherheit zu bieten.

Entgeltliche Einschaltung

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.