Frauenkirchener Gemeinderat setzt auf Meinung der Jungen

Der junge Lehrer Christian Kuntner unterrichtet seit heuer Deutsch, Spanisch und Geschichte in der Handelsakademie Frauenkirchen und dem Pannoneum Neusiedl am See. Davor war er zwei Jahre lang in Wien als Lehrkraft angestellt, kehrte mit 2023 aber wieder zurück nach Frauenkirchen.

Dort beteiligt er sich zusätzlich im Gemeinderat in der sozialdemokratischen Fraktion. Seine Themen sind Europa und Jugend. Diese lassen sich laut Kuntner auch „super verbinden“. Speziell Themen wie Erasmus oder Interrail sind dabei gut ineinandergreifende Themenbereiche.

Eigens für die Frauenkirchener Jugend stehen bereits große Pläne an. „Das erste, womit wir beginnen wollen ist zwei Mal im Jahr eine Jugend-Gemeinderatssitzung durchzuführen“, erklärt Kuntner. Dadurch sollen das Stimmungsbild und aktuelle Themen Jugendlicher eingefangen werden. Zusätzlich ist es dem Lehrer wichtig, dass die Jugendlichen „Demokratieverständnis entwickeln und Einblicke in solche Prozesse bekommen“.

Diese erste Jugendgemeinderatssitzung soll im Herbst stattfinden. Dazu werden voraussichtlich Frauenkirchenerinnen und Frauenkirchener zwischen ungefähr 13 und 20 Jahren persönlich eingeladen. „Wir hoffen sehr, dass das Angebot angenommen wird“, meint der neue Jugendgemeinderat von Frauenkirchen.