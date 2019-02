Die Berger-Kaserne wurde in den letzten eineinhalb Jahren von der ifa AG für 23,5 Millionen Euro renoviert und mit 106 modernen Wohnungen ausgestattet. Zur feierlichen Schlüsselübergabe begrüßte Hausherr Erwin Soravia unter anderem Neusiedl Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, Landesrat Alexander Petschnig und Nationalrat Erwin Preiner.

