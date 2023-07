Windener restauriert historische Pestsäule

Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Ort Winden am See zwei Mal von der Pest heimgesucht. Das zweite Mal fand Mitte des 17. Jahrhunderts statt. Zum Gedenken an diese Zeit wurde 1646 eine Pestsäule errichtet und das letzte Mal 1989 erneuert. Dieses historische Denkmal soll nun erneut fachgerecht restauriert werden.

Dazu kooperieren der Verschönerungsverein so wie die Gemeinde Winden am See mit dem Bundesdenkmalamt. Nach Rücksprache mit Letzterem wurde bestätigt, dass die Arbeiten vom Windener Restaurator Markus Hantschl durchgeführt werden sollen. Laut Bürgermeister Erwin Preiner (SPÖ) soll der Erneuerungsprozess des Denkmals bis Ende des Monats abgeschlossen sein. „Es ist wichtig, dass die Pestsäule durch fachkundige Arbeit entsprechend restauriert wird“, freut sich der Bürgermeister darüber, dass die Arbeiten nicht nur professionell, sondern auch von einem Windener in Angriff genommen werden.