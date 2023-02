Ladendiebstähle in Parndorf: Duo festgenommen

Am 11.Februar verübten die beiden Frauen (38 und 46 Jahre) in insgesamt sechs Shops des DOC Parndorf die Diebstähle. Sie stahlen die Waren im unteren vierstelligen Eurobereich, indem sie diese an ihren Körpern und auch in von ihnen mitgeführten Papiertüten ohne zu bezahlen aus den Shops transportierten. Sie konnten von der Polizei festgenommen werden und wurden nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Die Waren konnten unbeschädigt an die Shops retourniert werden.

