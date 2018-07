Eine Ausweitung bedeute eine massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, meinte der ÖGB-Landesvorsitzende, Erich Mauersics, am Sonntag per Aussendung.

Im Juni hatte das Landesmedienservice mitgeteilt, dass das Designer Outlet Parndorf bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See um eine Genehmigung betreffend der Erweiterung der Öffnungszeiten angesucht habe. Die BVZ berichtete:

Parndorf Wirbel um Öffnungszeiten: Petition gegen Outlet-Pläne

Demnach plane das Einkaufszentrum künftig von Montag bis Donnerstag um eine Stunde länger - also bis 21 Uhr - geöffnet zu haben. An Freitagen war schon bisher bis 21 Uhr geöffnet. Diese angesuchte Erweiterung entspreche den bundesgesetzlichen Bestimmungen des Öffnungszeitengesetzes, hieß es damals.

"Schon jetzt hält sich der Kundenansturm bis 20 Uhr in Grenzen", kritisierte nun Mauersics. Eine von Beschäftigten initiierte Online-Petition gegen die längeren Öffnungszeiten sei fast 2.000 Mal unterschrieben worden. Der ÖGB Neusiedl am See habe nun eine Informationsoffensive gestartet und kläre die Beschäftigten über ihre Ansprüche und Rechte auf, wenn sie bis 21 Uhr arbeiten müssen.