Securitymitarbeiter hinderten Ladendiebe an Flucht

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

Dienstagnachmittag löste ein 39-Jähriger im Designer-Outlet Center Parndorf den Alarm aus, als er das Geschäft fluchtartig verlassen hatte. Ein Angestellter des Geschäfts sowie mehrere Securitymitarbeiter nahmen die Verfolgung des Mannes auf und konnten ihn fassen. Die 26-jährige Komplizin konnte man bereits im Geschäft schnappen.

Die Polizei nahm das Duo aus der Slowakei fest. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde Einiges an Diebesgut gefunden. Darunter befand sich Kleidung, E-Scooter, sowie Werkzeuge und Elektrogeräte. Ebenso stellte die Polizei verbotene Waffen (Schlagring, Teleskopschlagstock, Bajonettmesser), geringe Mengen an Suchtmittel, einen entfremdeten slowakischen Personalausweis und ein in Österreich gestohlenes Kennzeichen sicher.

Der Mann wurde nach der Einvernahme in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt, die Frau auf freiem Fuß angezeigt.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.