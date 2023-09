Investition in die Lesekompetenz

Seit der Jahrtausendwende ist Deutsch Jahrndorf stetig am Wachsen. Die kleinste Gemeinde des Bezirks Neusiedl am See setzt dabei auf Investition in die Wohnangebote für alle Einwohner, ob Jungfamilie oder Pensionist.

Aktuell erweitert die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) das Wohnangebot Deutsch Jahrndorfs um drei Reihenhäuser und einen Bungalow. Bezüglich eines vom Land angedachten Pflegestützpunktes in Deutsch Jahrndorf erklärt Bürgermeister Gerhard Bachmann, dass Wasserleitungen und Hydranten bereits vorhanden sind. Er meint: „Die Vorarbeit ist geleistet. Wir erwarten nur noch den Baustart.“