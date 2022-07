Einbrüche bei Baucontainern in Pamhagen und Illmitz

Werbung

Am 26.7.2022 kurz nach Mitternacht stahlen zwei unbekannte männliche Täter in Illmitz aus zwei Baucontainern diverse Baumaschinen und Werkzeuge. Sie wurden von einem Nachbarn gesehen, wie sie das Diebesgut in einen silberfarbenen PKW-Kombi verluden. Er verständigte sofort über Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato ohne Erfolg. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Vermutlich die gleichen Täter stahlen aus einem Baucontainer in Pamhagen in derselben Nacht wieder Baumaschinen und Werkzeuge. Der Schaden dürfte sich dort im niedrigen vierstelligen Eurobereich bewegen.

Ebenfalls unbekannte Täter versuchten in Parndorf in der Nacht vom 25.7.2022 auf den 26.7.2022 ein Wirtschaftsgebäude und zwei Lagercontainer aufzubrechen. Gestohlen wurde jedoch nichts, weil die Täter durch die Alarmanlage gestört wurden.

Die Ermittlungen der Polizei laufen.

