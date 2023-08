Diebstahl Gartengeräte im Visier von Einbrechern in Frauenkirchen

Foto: Shutterstock-sdecoret, Shutterstock-sdecoret

Werbung Lutzmannsburg Anzeige Sonnentherme Lutzmannsburg: Family Run 2023 und das magische Rutschen

E inbrecher stahlen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bezirk Neusiedl am See diverse Elektro- und Gartengeräte.

Die Täter drangen durch Aufzwicken einer Metallkette auf das Grundstück in Frauenkirchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polzei verschafften sie sich dort sowohl gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden als auch zu einem auf dem Areal abgestellten Wohnwagen und einem Anhänger. Die Täter entwendeten daraus diverse Elektro- und Gartengeräten, die einen Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich besaßen. Zusätzlich zu den Gegenständen wurde auch Sachschaden in bisher unbekannter Höhe verursacht. Die Tatortermittler des Kriminaldienstes Neusiedl am See stellten Spuren sichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.