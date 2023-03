St. Andrä: Einbruch bei „Alles Apfel“

Werbung

In der Nacht von 22. auf 23. März drangen zwei vermummte Täter in den Selbstbedienungscontainer des Unternehmens „Alles Apfel“ der Familie Leeb ein und entwendeten die Kasse. „Der Schaden durch die gewaltsame Entnahme ist größer als der Geldwert, der in der Kasse war. Wir hatten ohnehin nicht mehr viele Äpfel, die Kasse wird jeden Abend entleert und viele Kunden zahlen inzwischen via Bankomatkarte“, so Vera Leeb.

Sachdienliche Hinweise bitte an die nächstgelegene Polizeistation oder direkt an info@allesapfel.at.

