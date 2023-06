Dienstag, 20. Juni Le Burger: Zur Eröffnung um 11:11 Uhr gibt es 111 Gutscheine

Am Sonntag wurde das Pre-Opening gefeiert, am Dienstag beginnt nun der Vollbetrieb. Foto: ROBIN CONSULT, Fellner

Sonntagabend luden der Gründer von Le Burger, Dr. Thomas Tauber, sein Sohn Lukas Tauber und Franchisenehmer Michael Harrer Freunde und Geschäftspartner zum Pre-Opening des neuen Restaurants ins Designer Outlet Parndorf. Heute Dienstag, dem 20. Juni um 11:11 Uhr, ist es dann so weit und die erste Burgermanufaktur im Burgenland geht in Vollbetrieb. Als Willkommensgeschenk gibt’s für die ersten 111 Gäste 20-Euro Gutscheine. „Bei uns gibt es keine 08/15-Burger aus dem Tiefkühler, sondern Burgerunikate, die für die Gäste aus frisch vor Ort faschiertem Fleisch, täglich vom Bäcker gebackenen Buns und einer Vielzahl hochwertiger Zutaten ohne zusätzliche Kosten nach Gusto in einer Schauküche von Hand geformt und gegrillt werden“, erklärt Michael Harrer. Darüber hinaus serviert das neue Team ein herzhaftes Frühstück, Shakes, Desserts, edle Weine, feine Cocktails und Steaks.