B50: Ortsdurchfahrt Jois wegen Demo gesperrt

Die Gemeinde Jois hat eine Protestaktion zur Rettung des Neusiedler Sees angekündigt. Die durch die Gemeinde verlaufende Strecke der B50 wird von Demonstrierenden und Traktoren blockiert sein.

Nur großräumiges Ausweichen möglich

Laut Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See wird der Verkehr großräumig über Kaisersteinbruch - Wilfleinsdorf - Bruck/Leitha - Bruckneudorf bereits ab dem Kreisverkehrsbereich B50/L257 (Mauth) bzw. B50/L311 (zwischen Breitenbrunn und Winden am See) umgeleitet, der Umleitungsbereich ist beschildert.

Aktuelle Verkehrsinformation können in der ÖAMTC-APP mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen abgerufen werden: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

Jois Eine Gemeinde steht auf: Demo für die See-Rettung

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.