„Roboboxen“: Robotikunterricht in Burgenlands Schulen

Während man sich zur Jahrtausendwende noch freute, wenn einmal ein Fernsehgerät in die Klasse geschoben wurde, können Schülerinnen und Schüler heute gemeinsam mit Lehrkräften das Programmieren kleiner Roboter erlernen und damit experimentieren. Die „Roboboxen“ wurden heute Vormittag in der Mittelschule Gols von Vertretern der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland (PPH Burgenland) präsentiert. Diese sollen Schülerinnen und Schülern digitale Kompetenzen, Automatisierungstechniken und künstliche Intelligenz spielerisch und praxisnah vermitteln.

Die Entwicklung durch die PPH Burgenland dauerte dem fünfköpfigen Team zufolge gut zwei Jahre. Bei der Entwicklung wurden Rückmeldungen von Lehrkräften angefragt, damit die kleinen Maschinen optimal in die pädagogische Realität integriert werden können. „Es ist alles didaktisch aufbereitet. Jede Schule bekommt zwei dieser Roboboxen. Das heißt sechs Lernrobotor, die an allen Sekundarschulen eingesetzt werden“, erklärt Mitentwickler der kompakten Boxen Thomas Leitgeb, Leiter für das Zentrum für Digitale Kompetenz in der PPH Burgenland. 115 dieser Boxen wurden produziert.

Die Möglichkeiten gehen von „einfachen Line-Robotern“, also etwa Fahrzeugen, die einen vorgegebenen Pfad entlangfahren, bis hin zu „komplexen Automatisierungstechniken“. Die Optionen sind zahlreich und geben den Jugendlichen viel Spielraum zum Experimentieren. So können einige der Fahrzeuge auch seitwärts oder diagonal fahren und einige Aufsätze verlangen durch mehrgliedrige Greifarme komplexere Steuerungs- und Programmierkenntnisse. Dies führte Michael Leitgeb von der PPH Burgenland bei der Präsentation vor den Anwesenden vor.

Das Burgenland in der Vorreiterrolle

„Im Burgenland haben wir im Bereich der Digitalisierung im Bildungswesen eine Vorreiterrolle“, erklärt Vizerektor für Forschung Lehre der PPH Burgenland Herbert Gabriel. Fächer wie „digitale Grundbildung“ oder „Coding und Robotik“ gibts es bereits im Burgenland. „Für die berufliche Zukunft der Kinder ist es sehr wichtig, dass sie diese Technologien kennen und können“, hält Bildungs- und Jugendlandesrätin Daniela Winkler fest. Mit den Roboboxen steht den burgenländischen Schulen ein pädagogisches Instrument zur Verfügung, das vielschichtige und fächerübergreifende Problemstellungen, wie sie in der modernen Arbeitswelt immer stärker gefragt werden, einfach und überschaubar vermittelt.

Alle Baupläne für die Maschinen der „Roboboxen“ sind gratis auf der Homepage der PPH Burgenland verfügbar, sodass sie auch zuhause mit einem 3D-Drucker erstellbar sind. Dies ermöglicht eine private Auseinandersetzung mit der Robotik und dem Programmieren. Dabei gab es bereits die ersten Eigenentwicklungen von Privatpersonen, welche ihre Modelle der PPH zeigten. Die Holzboxen, in denen die Sets geliefert werden, sind "Made in Burgenland".

