Diözese Eisenstadt Missbrauch in der Kirche: Ombudsstellen vernetzen sich in Parndorf

I n den vergangenen Jahren gab es in allen Diözesen Österreichs mehrere Bemühungen und Initiativen im Hinblick auf den Umgang mit Missbrauch und Gewalt in der Kirche. Ab 2010 wurden in allen Diözesen Ombudsstellen eingerichtet, die für Opfer von Missbrauch und Gewalt in der Kirche unabhängige Anlaufstellen sind. Am Dienstag findet das halbjährliche, österreichweite Treffen ihrer Leiterinnen und Leiter in Parndorf und erstmals im Burgenland statt.