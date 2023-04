Start für Golser Regionalmarkt

Werbung

Es sind Produkte mit kurzen Lieferwegen und somit auch kleineren CO2-Fußabdruck, die in Gols angeboten werden: Rund ein Dutzend Produzenten aus dem Neusiedler Bezirk hat sich zusammengetan, um ihre Waren direkt an die Frau und an den Mann zu bringen. Initiator des Golser Regionalmarktes ist Wolfgang Nittnaus.

Die Idee hegte der Golser Gemüsebauer schon länger, nun ist die Zeit für das Projekt reif. Mit ein Grund ist allerdings das Ende eines anderen Marktes, nämlich des Bauernmarktes in Weiden am See, wo zuletzt die Kundschaft ausbliebt. Von 2016 bis 2022 boten regionale Produzenten dort samstags ihre Produkte an. Als die Kunden weniger wurden, sagten auch immer mehr Anbieter ab. Nach der Winterpause habe man sich nun entschlossen, nicht mehr weiterzumachen, heißt es von Martina Schlegel aus der Gemeinde Weiden am See.

Bauernmarkt als Event

Mit einem etwas anderen Konzept will man in Gols die Kunden nun doch wieder für einen Marktbesuch motivieren. Der Bauernmarkt wird nicht wöchentlich, sondern ein Mal monatlich stattfinden. Er soll allerdings nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Verweilen einladen. „Es soll nicht nur ein Markt sein, sondern eine Veranstaltung, die jedes Mal auch eine kleine Attraktion zu bieten hat“, meint Wolfgang Nittnaus gegenüber der BVZ. „Vielleicht stellen wir ja auch mal eine Hüpfburg auf“, untermauert er seine Vorstellungen mit einem Beispiel. Der erste Markttermin am Samstag (15. April) wird jedenfalls musikalisch eingetrommelt, nämlich mit den „Golser Trommelposcha“.

Die Wetterprognose verspricht für Samstag zwar Regen, die Produzenten halten am ersten Markttermin aber fest. Ob es das Wetter zulässt, am ersten Markttermin auch länger zu verweilen, wird man sehen. Heurigenbänke und Stehtische sollen jedenfalls bei allen Terminen aufgestellt werden, denn es wird auch immer eine warme Speise im Angebot sein, zum Beispiel Fischsuppe oder Wildspezialitäten. „Für ein Mittagessen ist also gesorgt“, schmunzelt Nittnaus.

Darüber hinaus wird eine breite Produktpalette angeboten, etwa Gemüseprodukte, Wurst- und Selchwaren, Wildprodukte, Fischspezialitäten, Eingemachtes, Käsespezialitäten, Honig, Brot, Aufstriche sowie Handgemachtes aus Stoff, Holzunikate, Weine, Kaffee und Kuchen oder Seifen.

Termine

15. April

13. Mai

10. Juni

15. Juli

9. September

7. Oktober

11. November

2. und 3. Dezember

jeweils 8 bis 13 Uhr

Adresse

Frischgemüse & Mehr - Nittnaus

Paul Vettergasse 7

7122 Gols

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.