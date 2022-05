"Sounds from the Rooftop" in der Thermenarena Frauenkirchen

Werbung

Am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt, dem 25. Mai, veranstaltete der SC Frauenkirchen in der Thermenarena Frauenkirchen zum inzwischen zweiten Mal das Event "Sounds from the Rooftop".

Das Seewinkler DJ Duo DeLuca und SoundzDestiny heizte den zahlreichen Besuchern in der Thermenarena gehörig ein.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.