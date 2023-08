Neusiedlerin Katharina Janoska: „Wir sind nicht so“

In der ORF-Dokumentation "ROMA: Der Kampf um Anerkennung" zeichnet Gestalterin Katharina Graf-Janoska den Weg der Roma zur Anerkennung als Volksgruppe nach. Für die ORF Burgenland-Redakteurin und Moderatorin des mehrsprachigen Fernsehmagazins Servus Szia Zdravo Del tuha eine besondere berufliche Herausforderung, wie sie selbst erzählt: „Wenn man so eine Chance bekommt, dann will man es richtig machen, will nichts und niemanden auslassen. Es gibt so viele Leute, die am Weg zur Volksgruppen-Anerkennung beteiligt waren, aber oft im Hintergrund stehen.“

Katharina Janoska Foto: Vanessa Hartmann, VANDEHART

Janoska erzählt im BVZ-Gespräch auch über persönliche Herausforderungen, denen sie sich in der Recherche für die Dokumentation stellen musste: „Alte Berichte und TV-Beiträge sind oft sehr herb“, drückt sie es mild aus. Der abwertende Begriff „Zigeuner“ wurde früher nicht nur im alltäglichen Sprachgebrauch, sondern auch von den Medien verwendet. „Das ist eine Fremdbezeichnung, die noch dazu stark vom Nationalsozialismus geprägt ist. Für uns ist dieser Begriff negativ“, erklärt die 35-Jährige. Aus dem öffentlichen Leben sei er weitgehend verbannt, in den Medien versuche man heute sogar zu gendern. „Vor allem bei älteren Leuten, das merke ich oft in Interviews, ist die Bezeichnung im alltäglichen Sprachgebrauch aber immer noch präsent.“

Roma feiern heuer 30 Jahre Anerkennung

Am 16. Dezember 1993 werden die Roma offiziell als Volksgruppe anerkannt. Die Bestrebungen, die zur Anerkennung als sechste Volksgruppe in Österreich führen, beginnen allerdings schon einige Jahre zuvor sowohl im Burgenland als auch in Wien. Junge Roma und Romnja, die Söhne und Töchter der Holocaustüberlebenden, beginnen sich allmählich gegen die anhaltende Diskriminierung und Ausgrenzung zu wehren: Denn bis Ende der 1980er-Jahre werden Roma-Kinder automatisch in die Sonderschule abgeschoben, jungen Erwachsenen wird der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert und es wird ein Lokalverbot verhängt.

1989 wird der erste Romaverein gegründet, der "Verein Roma Oberwart" – Ein erster Schritt in Richtung Anerkennung. Und es ist ein langer und schmerzhafter Weg, der hinter der noch jungen Volksgruppe liegt. Es ist diese tragische und teilweise unfassbare Geschichte, die bis heute nachhallt: Geprägt von Vorurteilen, Diskriminierung, bis hin zur Ermordung von 90 Prozent der in Österreich lebenden Roma und Romnja im Nationalsozialismus.

Die Anerkennung der Roma als Volksgruppe ist ein Wendepunkt, der vieles, aber nicht alles verändert. Zu spüren bekommt dies die noch junge Volksgruppe in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1995, als eine Rohrbombe nahe der Roma-Siedlung in Oberwart vier junge Roma tötet. Das Attentat erregt nicht nur nationale, sondern auch internationale Aufmerksamkeit, durch die sich die Volksgruppenarbeit intensiviert. Wenige Monate später konstituiert sich der Volksgruppenbeirat der Roma.

Mahnmal im Stadtgarten Oberwart Foto: ORF, ORF

Obwohl sich vieles in den vergangenen Jahren verändert hat, kämpft man noch immer gegen altbekannte Vorurteile, die schon seit Jahrhunderten anhalten. Ein weit verbreitetes Problem ist der noch immer bestehende Antiziganismus. „Was besonders auffällt ist, dass immer wieder von Integration gesprochen wird - und das bei Menschen, die seit Jahrhunderten im Land leben“, betont Janoska.

Janoska: „Müssen uns permanent rechtfertigen“

Sie selbst habe kaum direkten Rassismus erlebt und auch keine Nachteile in Schule und Beruf erfahren, was die Neusiedlerin auf den in der Region vor allem in Kunst und Musik bekannten Namen ihrer Familie zurückführt. Sie kenne aber Menschen, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma keinen Job finden. Antiziganismus nehme zu und werde durch die sozialen Medien verstärkt. „Außerdem müssen wir uns permanent rechtfertigen und gegen Klischees ankämpfen. Und erklären: 'Wir sind nicht so'.“

Genau das ist Janoskas Anliegen in ihrer Arbeit als Journalistin. Auch in ihren kurzen Beiträgen für die Sendung Burgenland Heute oder dem Mehrsprachenmagazin Servus Szia Zdravo Del tuha, versucht sie Aufklärung zu betreiben. Sie gehört zur nächsten Generation von jungen Roma und Romnja, Sinti und Sintizze, die bereit ist, den Kampf ihrer Ahnen weiterzuführen und sich für eine Gleichstellung und gesellschaftliche Anerkennung einzusetzen.

"ROMA: Der Kampf um Anerkennung" Sendetermin: Sonntag, 27. August 2023, 18.25 Uhr auf ORF 2Gestaltung: Katharina Graf-JanoskaKamera: Mike RitterSchnitt: Romana Krail