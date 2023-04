Die Wächter von Jois

Seit Neuestem sieht man in Jois bei der Ortsausfahrt Richtung Winden am See zwei große Statuen stehen. Die Gemeinde Jois engagierte den Golser Bildhauer Daniel Bucur, um dieses Kunstwerk zu erschaffen. Die hölzernen Figuren, welche typisch für den Seewinkler Künstler sind, nennen sich „Wächter“. Der Künstler erklärt: „Die Figuren sollen zwei neugierige Menschen darstellen, die Jois erkunden möchten.“ Daniel Bucurs Ziel war es mit diesem Werk, etwas zu schaffen, in das sich die Menschen hineinversetzen können.



Erste Gespräche für das Projekt gab es bereits vor zwei Jahren. Ursprünglich hätten es kleinere Figuren sein sollen, aber Bucur erklärt weiter: „Wir wollten mehr Aufmerksamkeit generieren.“ Mit einer Höhe von 4,80 Meter ist das auch gelungen. Geformt hat Bucur diese aus zwei über 80 Jahre alten Eichenstämmen aus dem Leithagebirge. Beim Aufstellen und Montieren der Kunstwerke packte neben dem Künstler auch Bürgermeister Hans Steurer selbst mit an. Die Montage inklusive Transport von Gols nach Jois wurde filmisch festgehalten und kann unter www.facebook.com/daniel.bucur.184 angesehen werden.



Das nächste Projekt der Gemeinde Jois ist eine Aussichtsplattform. Diese wird neben der Straße in Richtung See direkt auf dem alten Bunker errichtet werden. „Damit der Bunker erhalten bleibt, aber auch eine sinnvolle Aufgabe bekommt und nicht nur in der Gegend herumsteht“, meint Bürgermeister Steurer zu dem Projekt. Der Bau der Aussichtsplattform wurde bereits mit dem Land abgesprochen und von diesem genehmigt.

