4000 Sternsinger im Burgenland unterwegs

Die Sternsingerkinder, 85.000 Kinder und Jugendliche – 4000 davon im Burgenland – werden auch heuer wieder in der Weihnachtszeit im ganzen Land unterwegs sein und zu jeder Türe Segen und Hoffnung bringen.

Sie sind mit einer Mission unterwegs: Eine Welt, in der alle Menschen ein gutes und sicheres Leben führen können, unabhängig von Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Die gesammelten Spenden sorgen dafür, dass notleidenden Menschen im globalen Süden tatkräftig geholfen werden kann.

„Wenn es die Situation zulässt, bringen die Sternsinger den Segen im Neuen Jahr – eventuell auch auf kreative Art und Weise – wieder in die Heime der älteren Menschen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen.“

Der Besuch der Sternsingerinnen und Sternsinger wird besonders von der älteren Generation mit großen Emotionen erwartet.

„In den letzten Jahren war ein privater Hausbesuch oder der Besuch in Seniorenheimen aufgrund der coronabedingten Einschränkungen oft nicht möglich. Wenn es die Situation zulässt, bringen die Sternsinger den Segen im Neuen Jahr – eventuell auch auf kreative Art und Weise – wieder in die Heime der älteren Menschen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen“, so Veronika Thaller, Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendpastoral und der Dreikönigsaktion.

Die Österreichische Bischofskonferenz hat in der heurigen Sommervollversammlung die besondere Rolle der Sternsingeraktion für das Pfarrleben gewürdigt und hervorgehoben.

Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, ist dafür zuständig rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika zu begleiten. Eines der Gebiete, wo die Spenden aus der kommenden Sternsingeraktion zum Einsatz kommen, ist der Norden Kenias. Die Auswirkungen des Klimawandels bedrohen dort das traditionell von der Viehzucht geprägte Leben, sogar das Überleben der Hirtennomaden.

Die Dreikönigsaktion unterstützt daher die Projektpartner aus Kenia beim Umstieg auf eine ökologische Landwirtschaft, bei der Aufbereitung von Trinkwasser und bei der Bewältigung von Konflikten um Land und Wasser. Mit jedem Baumsetzling kann auch die Hoffnung auf eine menschenwürdige Zukunft für die Kinder der Hirtennomadinnen und -nomaden wieder wachsen.

Generationenübergreifende Aktion

Beim Sternsingen setzen sich im Burgenland etwa 4000 Kinder und Jugendliche für eine bessere Welt ein. Unterstützt werden sie dabei von über 1000 Erwachsenen – als Begleitpersonen oder weil sie für Organisation, Verpflegung oder Transport zuständig sind. In den letzten Jahren gehen auch immer mehr Erwachsene Sternsingen. Gemeinsam bringen sie auch in Gaststätten und Lokalen den Segen, auf den schon viele Menschen im Burgenland warten. In vielen Familien ist es schon eine Tradition, der sich alle Generationen verpflichtet fühlen – Großeltern, Eltern, Kinder. Auch in den kroatischen Pfarren der Diözese Eisenstadt findet diese Tradition viele Begeisterte.

Der Segen von Caspar, Melchior und Baltasar ist immer wichtig und etwas Besonderes – ebenso wie die Anliegen der Sternsingeraktion zu unterstützen. Das ist, abseits des Hausbesuchs, auch möglich per Erlagschein oder online auf www.sternsingen.at – denn jeder Beitrag zählt! Dreikönigsaktion Spendenkonto: IBAN: AT10 3300 0002 0100 0728

