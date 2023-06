Apetlon: „Lieber ein guter Drucker als ein zweitklassiger Künstler“

Der Wiener Christoph Chavanne betrieb bis zuletzt mit seiner Partnerin Gabriele Pechmann still und heimlich seine Druckerei in Apetlon - bis jemand vor einigen Wochen unter einer Druckgrafik in der Wiener Albertina den Werkstitel „Me in Apetlon“ unter einem Druck des international anerkannten Künstlers Jim Dine entdeckte, und zu recherchieren begann. Einen Artikel auf burgenland.orf.at und einen Beitrag von „Burgenland Heute“ später ist er nun nach eigenen Angaben „weltberühmt in Apetlon“, wie er scherzhaft anmerkt.

Ein Druck von Jim Dine's "Me in Apetlon" aus Chavanne's Druckerei. Foto: Klaus Zwinger

Tatsächlich war der besagte Künstler Jim Dine erst im Februar wieder bei ihm. Bei diesem Besuch war der inzwischen 88-Jährige wieder für ein paar Tage hier, um seine kreative Ader auszuleben. „Er ist dabei aber wahnsinnig agil und auch wir mussten in dieser Zeit 120 Prozent geben. Er ist auch ein Meister seines Fachs, praktisch kein Buch über das Thema Lithografie oder Drucktechniken generell kommt ohne ein Blatt über Jim Dine aus“, erzählt Chavanne über seine Erfahrungen mit dem international anerkannten Künstler.

Chavanne und seine Partnerin Pechmann zeigen einen ihrer Drucke. Foto: Klaus Zwinger

Der Werdegang zur Wahladresse der Meister

Im Jahr 1989 maturierte Chavanne an der Graphischen, wo er bereits Berührungspunkte mit vielfältigen Druckverfahren wie Steindruck, Radierung oder Siebdruck hatte. Bald eröffnete er mit einem Freund eine Steindruckstätte, und auch ein Kunststudium lag mit seinen Fähigkeiten nur nahe. „Ich arbeitete in der Steindruckstätte aber schon damals bereits mit einigen guten Künstlern und Künstlerinnen zusammen, und beschloss, lieber ein guter Drucker als ein zweitklassiger Künstler zu werden“, scherzt der in Apetlon ansässige Wiener heute.

In Chavannes Werkstatt können riesige Drucke realisiert werden. Der größte war bislang ein 2x4 Meter großer für Jim Dine. Foto: Klaus Zwinger

Von Wien ging es dann in eine Werkstatt, in Fischamend, die aufgrund ihrer Größe und ihrer Nähe zum Flughafen Wien Schwechat zwar ihre Vorzüge hatte, der tägliche Weg über die A4 war allerdings Grund genug, sich etwas anderes einfallen zu lassen. 2017 ließ Chavanne schließlich seine Druckwerkstatt in Apetlon bauen, die er bis heute mit seiner Partnerin Gabriele Pechmann erfolgreich betreibt.

Die Ausstellung „Andy Warhol bis Damien Hirst - The Revolution in Printmaking“, unter anderem mit Drucken von Jim Dine und auch Monotypien von Herbert Brandl aus der Apetloner Werkstatt von Christoph Chavanne, ist noch bis 13. August in der Albertina Modern in Wien zu begutachten.