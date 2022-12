Gestohlenes Auto im Bezirk Neusiedl entdeckt

Werbung

Am Montag wurde eine 25-jährige rumänische Staatsangehörige als Lenkerin eines SUV bei der Ausreise am Grenzübergang in Nickelsdorf durch Polizeibeamte einer Lenker-, und Fahrzeugkontrolle unterzogen.

Die Daten des dabei ausgehändigten Zulassungsscheines stimmten nicht mit denen des Fahrzeuges überein, wodurch die Polizeibeamten den Verdacht eines „Dubletten-Fahrzeuges“ gewannen. Dieser Verdacht verhärtete sich da weitere Erhebungen ergaben, dass das Fahrzeug in Deutschland als gestohlen gemeldet wurde.

Die Lenkerin und deren Beifahrer wurden festgenommen und auf der Polizeiinspektion zum Sachverhalt einvernommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde die Lenkerin und deren Beifahrer auf freiem Fuß angezeigt.

