Duftbauer Stefan Zwickl Aroma trifft Literatur: Lesung am Frauenkirchener Dufthof Zwickl

E in Strauß an Düften lockte am Samstag viele Interessierte auf den Hof des Frauenkirchener Duftbauern Stefan Zwickl. Dort präsentierten die Bestsellerautorin Martina Parker ihr neuesten Werk und ORF-Kräuterexpertin Uschi Zezelitsch ein olfaktorisches und kulinarisches Abenteuer.

Am Samstagabend führte Uschi Zezelitsch durch ein naturverbundenes Abenteuer und Autorin Martina Parker gab Auszüge aus ihrem neuesten Gartenkrimi „Ausgstochen“ zum Besten. Im Anschluss fanden Besucherinnen und Besucher bei einer Duftpräsentation zusammen und verweilten bei einem Glas Wein und einem kalten Buffet.