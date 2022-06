Daheim in St. Andrä am Zicksee

Um den Bürgern von St. Andrä effektiv Geld zu sparen, nimmt Bürgermeister Andreas Sattler aktuell eine Haushaltskonsolidierung vor.

Das heißt, dass die Prozesse und Vorgänge in der Gemeinde, etwa in der Verwaltung oder in den Außenstellen, durchleuchtet werden, um mögliches Einsparungspotenzial zu finden und so möglichst effizient zu arbeiten. Dabei steht man auch mit der Landesregierung in Verbindung.

Ein Beispiel für eine solche Einsparung wäre etwa die Befüllung der Container in der Altstoffsammelstelle.

Einsparung: Umstellung von parallel auf seriell

Bislang wurden etwa stets zwei Container gleichzeitig befüllt, die dann aber nur etwas mehr als halbvoll bei einem Preis pro Container abgeholt wurden.

Nun ist man aber dazu übergegangen, einen Container bis zum Bersten zu füllen, um die Abholgebühr des zweiten einzusparen.

Dies war für die Bürger der Gemeinde kaum spürbar, hat aber nach nur vier Monaten zu einer Ersparnis von über 12.000 Euro geführt.

Bei dieser Initiative gebührt den Mitarbeitern, die sehr aktiv mit Vorschlägen mitgewirkt haben und auch weiter bei der Umsetzung eine entscheidende Rolle spielen, der große Dank des Bürgermeisters.

Naturwiese statt dauerndem Rasenmähen

„Außerdem gibt es auch viele brachliegende und ungenutzte Rasenflächen, die bislang allein aus Usus gemäht wurden. Die zeit- und geldsparende Alternative dazu wäre, diese Flächen einfach nicht zu mähen und stattdessen eine Naturwiese anzulegen“, so Bürgermeister Sattler.

Dies sind nur einige kleine Änderungen, die in der Summe dann aber den Unterschied machen und das Gemeindebudget schließlich wieder in die richtige Richtung lenken sollen.

Denn: „Wenn ich vom Land Vorgaben wie die 1.700 Euro Mindestlohn bekomme, kostet das die Gemeinde rund 100.000 Euro im Jahr mehr, und wenn die Gemeinde dieses Geld nicht hat, muss es anderswo her finanziert werden“, so Sattler weiter.

Das Ziel ist es also, auf Gemeindeebene so viele Einsparungen wie möglich vorzunehmen, um die Last von den Einwohnern von St. Andrä zu nehmen.

Die ersten Ergebnisse der Maßnahmen sollen bereits im August oder im September sichtbar sein.