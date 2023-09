Auto-Einbrecher in Weiden am See erwischt

Bereits am Sonntag gegen 16:15 Uhr meldete sich das Opfer bei der Polizei und zeigte einen Einbruchsdiebstahl in sein Fahrzeug am Seeparkplatz in Weiden am See an. Der KFZ-Besitzer gab an, dass ihm aus seinem Auto eine Herrenarmbanduhr gestohlen wurde und er eine verdächtige Person am Parkplatz wahrnehmen konnte. Der Mann konnte diese Person sehr gut beschreiben. Daraufhin begaben sich zwei Polizisten der Polizeiinspektion Neusiedl am See zum Seeparkplatz auf Streife.

Nach einiger Zeit nahmen die Beamten zwei männliche Personen wahr, die sich verdächtig verhielten. Auf einen passte auch die Beschreibung. Die beiden Männer aus Georgien wurden von der Polizeistreife kontrolliert, wobei bei ihnen in ihrem Fahrzeug nicht nur ein Störsender für Funksignale, sondern auch die zuvor gestohlene Uhr vorgefunden werden konnte.

Die beiden wurden festgenommen und nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.