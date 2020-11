Am kommenden Donnerstag ist es so weit: Nach jahrelangen Planungen und einem Match um Mieter mit anderen Fachmarktzentren eröffnet am 12. November das neue „Frunpark“-Einkaufszentrum in Parndorf seine Pforten.

Das Center zwischen B50 und A4 startet mit zunächst nur einem Geschäft in den Betrieb. Dieses hat es aber in sich: Auf 3.200 Quadratmetern eröffnet eine Filiale des Sportartikelhändlers „XXL Sports & Outdoor“ in Parndorf.

Neben einem riesigen Verkaufsraum wird der Store auch über eine Service-Werkstatt verfügen, die Fahrrad- und Skimontage, Schlittschuhschleifen und Schlägerbespannung anbietet.

„XXL Sports“ wirbt damit, unter einem Dach Ausrüstung für fast alle Sportarten im Sortiment zu haben - von Ski und Fahrrad über Laufen, Sport, Training bis hin zu Tennis, Golf und weiteren Outdoor-Sportarten. Des Weiteren finden sich auch Sportgeräte und -elektronik sowie Jagdausrüstung und Sportnahrung im Angebot des neuen Stores.

Eröffnung mit strengen Covid-Maßnahmen

Am 12. November um 7 Uhr morgens öffnen sich die Türen von „XXL Sports“ Parndorf zum ersten Mal, versprochen werden auch spezielle Eröffnungsangebote. Um Kunden und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, gelten auch im „Frunpark“ die üblichen Covid-19 Schutzmaßnahmen: Es gilt Mund-Nasen Schutz-Pflicht, zwei Meter Sicherheitsabstand zwischen den Personen sind einzuhalten, bargeldloses Zahlen wird empfohlen. Zudem stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung und die Filiale wird regelmäßig gereinigt.

„XXL Sports“ hat seinen Hauptsitz in Oslo und betreibt mittlerweile 89 Filialen in Norwegen, Schweden, Finnland und Österreich.