Einrichtungsfachberater Parndorfer ist bester Lehrling Burgenlands

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

In der ersten Reihe Evelyn Flasch (2. Platz), Sieger Samed Bahceci und Anna-Lea Vertics (3.Platz) mit Obmann-Stv. Gerald Gurdet (v. l.). Foto: WKB

Werbung

D ie besten Lehrlinge zeigten beim Leistungswettbewerb der Einrichtungsfachhändler in der Berufsschule in Eisenstadt ihr Können. Samed Bahceci aus Parndorf vom Lehrbetrieb XXXLutz KG Parndorf hat die Ausscheidung für sich entschieden. Er konnte sein Wissen am besten in die Praxis umsetzen und qualifizierte sich vor der Jury als Sieger in seinem Fachbereich.