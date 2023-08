Blaulichtbilanz vom Golser Volksfest

Vonseiten der Polizei berichtet Werner Zechmeister, Kriminaldienstreferent am Bezirkspolizeikommando Neusiedl, dass das Fest „grundsätzlich relativ ruhig verlaufen“ ist. Heuer wurden 13 Straftaten von der Polizei aufgenommen, die sich aus Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Taschendiebstahl zusammensetzten.

Viermal so viele Tests, zehnmal so wenige Alkolenker

Erstaunlich sind unterdessen die Zahlen im Bezug auf alkoholisierte Lenker. Waren es im Vorjahr zwölf Personen, bei denen über 0,8 Promille gemessen wurden, war es heuer bei gleichbleibender Besucherzahl mit zwei Schwerpunktaktionen und einem Vierfachen der durchgeführten Alkotests nur eine einzige Person, die den Schwellenwert von 0,8 Promille überschritt. „Wir gehen auch davon aus, dass die strikte Sperrstunde um 2 Uhr damit zu tun hat“, meint Zechmeister.

Auch für die Rettungskräfte ist das heurige Volksfest mit dem letztjährigen vergleichbar. Hier gab es und 160 Versorgungen, welche sich zum Großteil auf kleinere Verletzungen (Wundpflaster), Aufschürfungen oder Kopfschmerzen beliefen. Zehn Personen mussten im Laufe des Volksfests in umliegende Krankenhäuser abtransportiert werden. Darunter auch ein Mädchen, welches am Sonntagabend beim Fahrgeschäft „Tsunami“ abtransportiert werden musste. Auf Social Media gingen in der Folge teils wilde Gerüchte über diesen Vorfall herum. Polizei und Rettung bestätigen, dass das Mädchen bereits beim Abtransport stabil war und es ihr soweit wieder gut geht. In der Folge untersuchte ein Sachverständiger das Fahrgeschäft, konnte im laufenden Betrieb hinsichtlich eines vermuteten Stromschlags allerdings keine Unregelmäßigkeiten feststellen.