Das Pilotprojekt startete 1994 im Seewinkel, bis 2004 wurde das Discobusnetz flächendeckend auf die Bezirke Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf ausgedehnt und der eigenständige „Verein Discobus“ ins Leben gerufen. Derzeit sind insgesamt 15 Linien in den sieben Bezirken des Burgenlandes unterwegs. 85 Gemeinden sind Discobus-Partner und finanzieren das Projekt durch Gemeindebeträge mit.

Mitgliedsgemeinden im Neusiedler Bezirk: Andau, Apetlon, Frauenkirchen, Gols, Halbturn, Illmitz, Jois, Kittsee, Mönchhof, Neudorf, Neusiedl am See, Nickelsdorf, Pama, Pamhagen, Podersdorf am See, Sankt Andrä am Zicksee, Tadten, Wallern im Burgenland, Weiden am See, Winden am See und Zurndorf.

Beantragen können die Discobus Card nur Jugendliche, die in einer „Discobus-Gemeinde“ wohnen. Mit einer Discobus-Card kostet ein Tagesticket 2 Euro.