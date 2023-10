Erinnerungskultur: Ein Mahnmal aus Stahl und Stein

Sonntags wurde in der Gemeinde Deutsch Jahrndorf ein neues Denkmal eingeweiht. Die dreieinhalb Meter hohe Skulptur aus rostbraunem Eisen auf einem steinernem Sockel wurde von dem Künstler Konrad Schneider gefertigt. Es soll an die Opfer des Nationalsozialismus gedenken, welche aus Deutsch Jahrndorf stammten.

Die Initiatoren des Werkes und der Veranstaltung sind Erich Zechmeister, Konrad Schneider und Roman Kriszt, welcher für die historische Beratung zuständig war. „Eine jüdische Familie mit fünf Mitgliedern wurde ermordet. Zwei weitere Menschen wurden Opfer der Euthanasie. Diesen Sieben wollen wir eine Gedenkstätte errichten“, erklärt Zechmeister im BVZ-Gespräch.

Ein Moment der Reflexion

Um an die Opfer zu erinnern integrierte Konrad Schneider in der Skulptur die Namen der Opfer an Tafeln. Kreiert hat er das Kunstwerk aus alten Eisenbahnschienenschrauben, welche an die Deportation der Familie Perl und anderen Opfer erinnern sollen. Die Skulptur stellt eine „Schofar“ dar, ein Widderhorn, welches in der jüdischen Religion, aber auch der christlichen eine Rolle spielt. Die Klänge eines dieser Hörner soll beispielsweise die Stadtmauern Jerichos zum Einsturz gebracht haben.

Die anwesenden Geistlichen, Pfarrerin Silvia Nittnaus, Pfarrer Günther Kroiss und Pfarrer Marek

Zaskovsky, wiesen in deren Ansprachen auf die Versäumnisse der Kirche zu den Ereignissen des Holocaust hin. Gleichzeitig zeigten sie die besorgniserregenden Tendenzen der heutigen Zeit auf. Sie verweisen auf die soziale Spaltung und der stetig rauer werdenden Ton in der Politik.

Für musikalische Untermalung sorgte ein Trio bestehend aus Violine, Violoncello und Klavier. Die Musiker, Dagmar Deisting, Thomas Markovits und Christl Bermeyer-Frost spielten Werke sowohl christlicher als auch jüdischer Komponisten. Im Anschluss luden die Organisatoren zu einer Agape mit Wein und Brot, welches auch in ungesäuerter Form angeboten wurde.