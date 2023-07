Resümee der Weinkönigin

19 Jahre war Susanne Riepl alt, als sie ihre „Herrschaft“ als Burgenländische Weinkönigin antrat. Eben dieses Alter stellt auch die Mindestgrenze für das prestigeträchtige Amt dar. Neben der Altersgrenze zwischen 19 und 30 Jahren spielt auch die Nähe zu einem Weingut und der Familienstand eine Rolle, der sowohl ledig als auch kinderlos sein muss. Schließlich hat man sich noch einer Prüfung über Fachwissen zum Weinbau, Allgemeinwissen sowie Fragen zum Weinland Burgenland zu stellen. Im Endeffekt entscheidet eine achtköpfige Fachjury des Burgenländischen Weinbauverbandes, der Landwirtschaftskammer und der „Wein Burgenland“ darüber, wer den Titel „Weinkönigin“ für die kommende Amtsperiode tragen darf, um das Bundesland bzw. ganz Österreich publikumswirksam zu vertreten. Die heute 22 Jahre alte Susanne wird am 23. August, also nach dem Golser Volksfest, an die bereits als nachfolgende Weinkönigin bestätigte Hannah Wetschka aus Jois übergeben – dabei kann sie nach drei Jahren auf die bislang längste Amtszeit einer Burgenländischen Weinkönigin zurückblicken.

Susanne I. Riepl beim letztjährigen Martiniloben in Gols. Foto: Klaus Zwinger

An die 100 Auftritte waren es, die Susanne I. Riepl unter Ausklammerung der Veranstaltungen in ihrer Heimatgemeinde Gols in ihrer Funktion absolvierte. Simultan zu ihrer Funktion als Burgenländische Weinkönigin ist sie aktuell auch seit knapp einem Jahr Österreichische Weinkönigin – ein Amt, in dem sich die Burgenländischen und Niederösterreichischen Weinköniginnen jährlich abwechseln. Die dabei gemachten Erfahrungen möchte sie nicht missen: „Man lernt dadurch natürlich viele Leute kennen, bekommt Aufmerksamkeit, und erfährt auch etwas über andere Gebiete und Betriebe, was sehr spannend ist - einiges davon kann man dann auch daheim einbringen.“, so die bald abtretende Weinkönigin, die als erste überhaupt auch Tochter einer vorhergegangenen Weinkönigin ist (Christine I. Weiss, 1992-94).

Lieber im Weingarten als auf der Universität

Die Arbeit im Weingarten zieht die BOKU-Studentin im mittlerweile sechsten Semester der trockenen Theorie weit vor. Immerhin konnte sie neben ihrem Studium der Agrarwissenschaften dieses besonders zu Stoßzeiten wie Martini sehr zeitintensive Amt zu ihrer Zufriedenheit ausüben. „Mit einer Anstellung in Vollzeit wäre das kaum möglich gewesen“, meint die derzeit noch amtierende Weinkönigin.

Auch ein Blick ins Ausland wäre für die 22-Jährige noch interessant. Als sie 2020 inmitten der Corona-Pandemie an der Weinbauschule Klosterneuburg maturierte, war an derartiges kaum zu denken. „Nach meinem Studium würde ich mir gerne den Weinbau in Neuseeland ansehen – ich kenne bereits einige Kollegen die dort waren und auch das Land interessiert mich.“, so Riepl.

Für die absehbare Zukunft liegt der Betrieb ohnehin noch in den Händen ihrer Eltern, ihr Vater Gerhard wird im kommenden Jahr erst 50 Jahre alt. „Wir haben die Erfahrung, aber du hast die bessere Ausbildung“, pflegen ihre Eltern stets zu sagen. Insofern ist es ein Geben und Nehmen, wichtige Entscheidungen im Betrieb werden stets miteinander abgesprochen.

Beim 30-jährigen Jubiläum des Winzerkellers Seewinkel in Pamhagen. Foto: Klaus Zwinger

Künftig eine Änderung im Sortiment

Eine Änderung, die Susanne bereits jetzt in der Zukunft des Familienbetriebs sieht, wird ein Ablassen von der bunten Sortenvielfalt sein: „Meiner Meinung nach haben wir im Betrieb zu viele Sorten – wir haben Welschriesling, Grüner Veltliner, Muskat, Traminer, Weißburgunder, Chardonnay, Merlot, Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent, Cabernet Sauvignon und erst kürzlich Cabernet Franc ausgesetzt. Damit können wir im Grunde alle Stile machen, ich würde das Ganze aber eher reduzieren und gezielt in die Burgunderrichtung gehen, auch in Anbetracht des Klimawandels. Hier stellt sich nämlich die Frage, welche Sorten künftig noch Sinn machen und mit veränderten Bedingungen zurecht kommen können. Und da sind Burgundersorten wie Weißburgunder, Chardonnay oder St. Laurent, schon recht gut.“

Weise Worte für die Nachfolgerinnen

Für ihre Nachfolgerin und deren Stellvertreterin hat sie einen guten Ratschlag: „Bei den diversen Veranstaltungen sind immer wieder Leute dabei, die schon angetrunken sind. Man sollte sich nicht jeden Blödsinn den man gesagt bekommt zu Herzen nehmen und stattdessen die Zeit genießen."