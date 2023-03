Winden: Infoabend zu Fixpreisgarantie und Energiegemeinschaften

Werbung

Bürgermeister Erwin Preiner (SPÖ) lud Bürgerinnen und Bürger in das Vereinshaus von Winden am See zu einem Infoabend bezüglich der aktuellen Energiekrise ein. Es ist bereits der zweite in wenigen Monaten, dennoch war der Saal mit über 50 Personen gut gefüllt. „Mir war wichtig, dass die interessierte Bevölkerung weitere Informationen erhält und diese direkt aus Expertenhand bekommt“, begründet Preiner.

Zwei Experten der Burgenland Energie informierten auf Nachfrage der anwesenden Windener, wie es zu den extremen Gas- und Strompreisen gekommen ist und welche Möglichkeiten ein Haushalt angesichts der Kostenexplosion hat. Zum einen gibt es im Burgenland eine Fixpreisgarantie, die bei 23 Cent netto pro Kilowattstunde für Strom und 99 Cent netto für Gas liegt. Das Angebot existiert von April 2023 bis April 2024. „Das ist günstiger als die vorherigen Angebote und was außerdem wichtig ist: Es garantiert Planungssicherheit“, meint Bürgermeister Preiner. Zum anderen besprachen die Experten Möglichkeiten für einen Umstieg auf alternative Strom- und Heizoptionen mit den Anwesenden. Für individuelle Beratung über energie- und wärmesparende Maßnahmen wurde laut Preiner vor circa einem Monat auch der Verein der Energiesparer ins Leben gerufen.

Energiegemeinschaft Winden am See

Ein weiterer essenzieller Punkt des Abends war die Aufklärung interessierter Windenerinnen und Windener über eine Energiegemeinschaft. Bürgermeister Preiner plant, Photovoltaikmodule auf öffentlichen Objekten installieren zu lassen. Welche Gebäude das in welchem Ausmaß trifft, ist noch in der Evaluierungsphase. Auf die Frage, ob die Gemeinde Winden Pläne für Flächen-Photovoltaik wie etwa in Nickelsdorf plant, antwortet der Bürgermeister: „Freiflächen für eine PV-Anlage sind gegenwärtig nicht angedacht, da sich Winden im Natura 2000 Gebiet befindet.“

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.