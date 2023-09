VV Bruckneudorf feiert Jubiläum

„Wie viel Liebe und Arbeit im Verschönerungsverein stecken, kann man vorerst nur erahnen“, resümiert Bürgermeister und ehemaliger Vereinsvorstand, Gerhard Dreiszker (SPÖ). Die Gründung der Vereins erfolgte im Jahr 1993 auf Bestreben des damaligen Umweltgemeinderats Helmut Schnetzinger, mit dem Ziel die Grünflächen des Ortes zu pflegen und somit das Ortsbild zu verschönern- und das mit Erfolg, denn seither ist sehr viel geschehen: Blumenbeete rund um den Kaiserpark und entlang des Gemeindeamts wurden angelegt, die Grünflächen in der Lindenbreite wurden verschönert, die ehrwürdigen Platanen gepflegt, Blumentröge entlang der Dammstraße arrangiert, Zypressen bei der Kaiservilla gepflanzt und der traditionelle „Herbstheuriger“ ins Leben gerufen. Seit 1995 findet dieses nette und lustige Beisammensein alljährlich statt, um sich einerseits bei den zahlreichen ehrenamtlichen HelferInnen und UnterstützerInnen zu bedanken, und andererseits Spenden zu lukrieren, damit der Verein seinen Tätigkeiten nachkommen kann. „Den Sponsoren, und den vielen Personen, die sich für die Ortsverschönerung engagiert haben und auch weiterhin den Verschönerungsverein tatkräftig unterstützen, gebührt höchster Dank“, wie Umweltgemeinderat und aktueller Vereinsobmann Bernhard Schütz (SPÖ) erklärt. Hochgeschätzt wird die ehrenamtliche Arbeit des Vereins nicht nur von den BewohnerInnen des Ortes, sondern auch von der Politik- so erhielt der Verein im Jahr 2000 eine besondere Ehrung für seine Verdienste vom damaligen Landeshauptmann Karl Stix. „Gemeinsam das Ortsbild verschönern“ heißt seit jeher der Grundgedanke des engagierten Vereins und wie Bürgermeister Dreiszker feststellt: „Durch das 'Gemeinsam' macht der Verein die Gemeinde lebenswert und schön. Ich hoffe, dass der Verschönerungsverein auch die nächsten dreißig Jahre so tolle Arbeit leistet.“