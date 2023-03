Willi Opitz keltert auf royalem Boden

Werbung

Opitz bewirtschaftet nicht nur seine eigenen 3,5 Hektar, er betreut auch anderweitig über 300 Hektar Weingärten in bislang neun Ländern der Welt. 3,5 dieser 300 Hektar liegen in Cornwall, England, und stehen im Besitz der englischen Königsfamilie.

In der zweiten Aprilhälfte wird sich Opitz auf nach Cornwall machen, um bei der Abfüllung der Sorten Pinot Gris und Chardonnay dabei zu sein. Schon in der Vergangenheit machte Opitz mit speziellen Abfüllugen von sich reden.

Als etwa US-Präsident Bill Clinton ins Amt kam, widmete er ihm seinen Süßwein „Mr. President“ und kam damit sogar zu einem Treffen ins Weiße Haus. Bevor es allerdings an die Abfüllung in Großbritannien geht, steht am ersten April noch ein weiterer Termin im Hause Opitz an.

„1. Formula Wine“ Grand Prix zum ersten April

Dann geht es nämlich an den „1. Formula Wine“ Grand Prix in Illmitz am Weingut, bei dem mit dem Rad von 10 Uhr früh bis 14 Uhr über vier Stationen einiges über die Weine von Willi Opitz lernen und aus erster Hand begutachten kann. Schließlich wird man beim Zieleinlauf vom Formel-1-Fotografen Martin Trenkler abgelichtet, während Willi Opitz einem „reinen Wein“ einschenkt und Verköstigung reicht.

Neben einer 20km langen, idyllischen Fahrt wartet auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine handsignierten Formel 1 Weinflasche von Weltmeister Kimi Räikkönen und Meet & Greets mit Bestseller-Autor Robert Sommer

Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro pro Person, Anmeldung unbedingt notwendig unter der winery@willi-opitz.at oder unter der Telefonnummer 0676 91 10 888.

